Майже всі бомбосховища Києва являють собою старі радянські конструкції, облаштовані на великих підприємствах. Вони мають відповідну інфраструктуру та розраховані на велику кількість людей.

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Представники КМДА перевірили ці об'єкти та з'ясували, що багато з них перебувають у приватній власності.

У багатьох будинках немає доступу до підвалів

Як стверджує Крищенко, представники департаменту безпеки та районних адміністрацій намагалися упорядкувати бомбосховища. Частину з них привели до ладу, але інші – залишаються неготовими до використання.

Частину з бомбосховищ, які наразі належать підприємствам, хочуть передати місту, проте їх стан незадовільний.

Крім великих бомбосховищ у столиці є також понад 4 тисячі об'єктів подвійного призначення – підвали та підземні паркінги. Чимала їх кількість залишаються у комунальній власності та готові використовуватись у якості бомбосховищ.

Однак деякі підвали залишаються закритими, а у багатьох – працюють магазини.



Зараз ми проводитимемо розʼяснювальну роботу, щоб люди розуміли, що потрібно робити під час сигналу тривоги. У багатьох будинках підвали зачинені на замки й туди не потрапити, хто має ключ — неясно. Їх відкриватимуть, перевірятимуть? Те саме з магазинами в підвалах,

– підкреслив Крищенко.

Що робити, якщо підвали будинку зачинені

Заступник голови КМДА зазначив, що у випадку недоступності входу у підвал треба зв'язатися з ЖЕКом або ОСББ для обстеження приміщення комісією з КМДА. Якщо підвал визнають придатним для використання у якості укриття, його промаркують. Однак про доступ до ключів все ж таки доведеться домовлятися з керуючою будинком компанією.

За кілька тижнів включатимуть сирени та проводитимуть навчання

Крищенко наголосив, що про напад Росії кияни можуть дізнатися вже за фактом, оскільки окупанти можуть застосовувати ракети. Тому, ймовірно, "ситуація може бути приблизно як із підготовкою до зими: усі знають, що настане зима, але до першого снігу їздять на лисій гумі".

Для оголошення про небезпеку у Києві існують сирени, які постійно тестують, але без звуку. Вже з наступного тижня у КМДА проводитимуть інформаційну кампанію для попередження про справжні включення систем сповіщення. За кілька тижнів сирени включатимуть вже зі звуком, а у місті проводитимуть навчання, аби всі розуміли, що треба робити у критичному випадку.