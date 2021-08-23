Торжественная церемония поднятия Государственного флага в Киеве: фото, видео
Источник:24 канал
В Киеве 23 августа состоялась торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины. Украинский флаг взвился на площади перед зданием парламента.
Праздничная церемония поднятия флага стартовала в Киеве, на площади Конституции в 9:00.
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Церемония поднятия Государственного флага
На мероприятии присутствовало руководство Верховной Рады, члены Кабмина и политики. Во время поднятия национального флага звучал гимн Украины. Завершили церемонию словами – "Слава Украине" – "Героям слава!".
Смотрите видео с торжественной церемонии:
Флаг подняли в самом центре Украины – с участием президента
Тем временем Владимир Зеленский посетил "сердце Украины" – географический центр нашего государства. Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного Флага Украины в селе Марьяновка Черкасской области.
Здесь к 30-й годовщине Независимости построили артобъект – большую площадку с 25 парами крыльев. Каждая пара украшена аутентичным орнаментом, характерным для украинского региона.
Президент рассказал о значении флага
Зеленский отметил то значение, которое национальный флаг имеет для каждого украинца.
Гордость – когда наш флаг освобождал десятки городов и сел на Донбассе. Благодарность – когда наш флаг помогал тушить пожары в Турции и Греции. Вера в жизнь – когда наш флаг помогал бороться с COVID-19,
– отметил президент.
Смотрите церемонию с участием президента в Черкасской области:
Что известно о флаге Украины и его чествовании
- Государственный флаг Украины – это флаг, который формируют 2 одинакового размера горизонтальные полосы синего и желтого цветов. Соотношение ширины флага к его длине 2:3.
- Первое официальное признание сине-желтого как флага украинского народа состоялось 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание этих двух цветов как знамя Украинской Народной Республики.
- 18 сентября 1991 года Президиум Верховного Совета юридически закрепил за сине-желтым статус официального флага страны.
- А с 2004 года 23 августа ежегодно отмечают День Государственного флага.