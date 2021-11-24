На Подоле в Киеве трамвай насмерть сбил женщину и протянул ее почти 20 метров

Трагическая авария произошла на Кирилловской улице днем 24 ноября. Посетительница торгового центра "Куреневский" хотела перейти дорогу, но совсем не смотрела на транспорт.

В результате такого нарушения правил дорожного движения женщина попала под трамвай. Водитель транспортного средства, как утверждают очевидцы, не мог избежать наезда.

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Трамвай переехал пешехода и протянул ее по путям почти 20 метров.

Умерла до приезда скорой



Женщина получила несовместимые с жизнью травмы / Фото "Типичный Киев"

Как говорят свидетели происшествия, после наезда пострадавшая еще какое-то время была жива, но находилась в состоянии шока.

Травмы женщины оказались несовместимыми с жизнью. Она умерла до приезда медиков.

На вид женщине было 50 – 55 лет.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они будут устанавливать все обстоятельства инцидента. Как именно квалифицировали событие, пока неизвестно.

Водителю трамвая стало плохо от жуткой картины тела погибшей. Врачи скорой оказали мужчине помощь и госпитализировали его в медицинское учреждение.

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