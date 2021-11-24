Внаслідок такого порушення правил дорожнього руху жінка потрапила під трамвай. Водій транспортного засобу, як стверджують очевидці, не міг уникнути наїзду.

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Трамвай переїхав пішохідку та протягнув її коліями майже 20 метрів.

Померла до приїзду швидкої



Жінка отримала несумісні з життям травми / Фото "Типичный Киев"

Як кажуть свідки події, після наїзду постраждала ще якийсь час була живою, але перебувала у стані шоку.

Травми жінки виявилися несумісними з життям. Вона померла до приїзду медиків.

На вигляд жінці було 50 – 55 років.

Наразі на місці події працюють слідчі. Вони встановлюватимуть всі обставини інциденту. Як саме кваліфікували подію, наразі невідомо.

Водію трамваю стало зле від моторошної картини тіла загиблої. Лікарі швидкої надали чоловіку допомогу та госпіталізували його до медичного закладу.

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