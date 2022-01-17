На Подоле вспыхнул пожар в квартире 9-этажки

Столичные пожарные ликвидировали пожар в квартире на 5 этаже девятиэтажного дома. Она вспыхнула 16 января в 18:25 на улице Мостицкой в Подольском районе.

Прибыв на место, спасатели увидели, что огонь охватил 10 квадратных метров площади одной из комнат. Бойцы ГСЧС немедленно начали тушение.

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Обошлось без жертв

В конце концов за полчаса пожар локализовали, а в 19: 05 полностью ликвидировали. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. Впрочем, огонь успел уничтожить мебель и личные вещи владельцев жилья, а также повредить стены и потолок комнаты.

Огонь успел уничтожить мебель, личные вещи и повредить стены и потолок жилья / Фото из фейсбука Главного управления ГСЧС в городе Киеве

Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве:

Для обуздания пожара привлекли 4 единицы техники и 16 членов экипажа. Кроме того, об инциденте известили полицию, чтобы она выяснила все обстоятельства.

Столичные спасатели ликвидировали пожар в квартире. 16 января в 18:25 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Мостицкой, 14, что в Подольском районе столицы.

На место вызова направили пожарных из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место установили, что в одной из квартир на 5 этаже 9-этажного жилого дома в комнате возник пожар. Спасатели сразу начали тушение пожара.

В 18:54 ее локализовали на площади 10 квадратных метров, а в 19: 05 – ликвидировали. В результате пожара сгорело и повреждено: мебель, личные вещи, закопченные стены и потолок комнаты.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 16 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.