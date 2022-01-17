Прибувши на місце, рятувальники побачили, що вогонь охопив 10 квадратних метрів площі однієї з кімнат. Бійці ДСНС негайно почали гасіння.

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Минулося без жертв

Зрештою за пів години пожежу локалізували, а о 19:05 повністю ліквідували. На щастя, ніхто з людей не загинув і не постраждав. Втім, вогонь встиг знищити меблі та особисті речі власників житла, а також пошкодити стіни та стелю кімнати.



Вогонь встиг знищити меблі, особисті речі та пошкодити стіни і стелю житла / Фото з фейсбуку Головного управління ДСНС у місті Києві

Зверніть увагу! Для приборкання пожежі залучили 4 одиниці техніки та 16 членів екіпажу. Крім того, про інцидент сповістили поліцію, аби вона з'ясувала всі обставини.

Текст публікації Головного управління ДСНС у місті Києві:

Столичні рятувальники ліквідували пожежу в квартирі. 16 січня о 18:25 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Мостицькій, 14, що у Подільському районі столиці.

На місце виклику направили вогнеборців із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце встановили, що в одній із квартир на 5 поверсі 9-поверхового житлового будинку в кімнаті виникла пожежа. Рятувальники одразу почали гасіння пожежі.

О 18:54 її локалізували на площі 10 квадратних метрів, а о 19:05 – ліквідували. Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено: меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля кімнати.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.