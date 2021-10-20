Подвалы 5 домов на Нивках в Киеве затоплены кипятком из-за прорыва труб
Источник:Kyiv Media
Жители сразу 5 домов на улице Туполева в Киеве жалуются на тотальные затопления подвалов. Вода в помещение стекает из-за прорыва труб снабжения горячей воды.
По словам жителей, с начала года подтопления происходили уже трижды. При этом люди боятся, что их дома упадут, поскольку из-за горячей воды во дворе появляются провалы грунта и асфальта.
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Кроме того, жители боятся оставлять во дворе свои машины, поскольку те могут в любой момент свариться в кипятке.
Вода стекает с внешних трасс
- В управляющей компании говорят, что вода в подвалах домов появляется из-за прорывов теплосети. Откачивать ее коммунальщики не спешат.
- Вместо того, чтобы решить проблему, в Водоканале и Киевтеплоэнерго долго спорили, чья вода попадает в жилые дома.
Дошло до смешного: начали отбирать пробы воды, чтобы провести химический анализ и определить что это за вода. Убедились что это теплоноситель,
– отметил заместитель директора коммунального предприятия "Управляющая компания" Петр Романюк.
В Киевтеплоэнерго признаются, что серьезная проблема существует, но говорят об устаревших коммуникациях домов с отработанным на 80% сроком эксплуатации.
Когда именно этот участок на улице Туполева будут реконструировать, коммунальщики не знают. В программу капремонтов ее еще не внесли.
Также в Киевтеплоэнерго говорят, что жители домов должны самостоятельно обращаться к управляющей компании и проводить ремонты подвалов. Мол, восстанавливать герметизацию труб должен балансодержатель дома.
Впрочем, люди собираются подавать на Киевтеплоэнерго в суд, а также перекрывать дороги в знак протеста против ситуации.