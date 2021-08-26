Поджигатель офиса уполномоченной по правам человека пытался устроить пожар в Верховном суде
Источник:полиция Киева
Мужчину, который бросил коктейль Молотова к двери офиса Людмилы Денисовой, задержали спецназовцы у здания Верховного суда, куда он сразу же направился. Предварительно, в рюкзаке мужчины нашли взрывчатку.
Как отметили правоохранители, сообщение об инциденте поступило к ним около 15:20 26 августа. Прохожие рассказали, что мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью под двери админздания на улице Институтской.
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Через несколько минут тот же поджигатель пытался устроить пожар в Верховном суде на улице Пилипа Орлика. Однако его задержали полицейские.
Может сесть на 10 лет
Мужчину задержали возле Верховного суда / Фото полиции Киева
- В результате возгорания дверей офиса омбудсмена и Верховного суда никто не пострадал.
- Злоумышленником оказался 51-летний уроженец Киевщины.
- Мотивы поступка мужчины остаются неизвестными. Его допрашивают следователи.
Двери Верховного суда также пострадали / Фото полиции Киева
Преступление правоохранители квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Если его признают виновным, мужчине грозит от 3 до 10 лет заключения.
Вскоре работники прокуратуры сообщат фигуранту производства о подозрении, а суд будет избирать ему меру пресечения.