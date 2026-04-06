Киев накрыла непогода: в сети публикуют кадры сильного града

К вечеру 6 апреля в Киеве существенно ухудшилась погода. Кое-где в городе прошел град, из-за чего на дорогах была очень плохая видимость.

Жители столицы активно снимали осадки и делились ими в сети.

Что известно о граде в Киеве?

В конце дня в понедельник киевлян ожидала непогода. Около 20:30 в соцсетях начали появляться видео, которые фиксировали осадки в столице. В некоторых районах шел дождь, кое-где же дороги столицы покрыл град.

Полезно! Планируйте день без сюрпризов. Проверьте погоду в своем населенном пункте в новом сервисе Погода от 24 Канала.

Град в столице: смотрите видео из сети

Местные писали и о сильном ветре в месте, сопровождавшем непогоду. Ухудшение погоды повлекло и низкую видимость на дорогах города. Эти трудности ощутили на себе водители.

К слову, синоптики предупреждали, что днем 6 апреля почти по всей территории страны будут идти дожди.

Кое-где писали и о мокром снеге в городе. Некоторые смогли также зафиксировать на видео размер града, который оставался лежать на земле.

Киев накрыла непогода: смотрите кадры из сети

В другом случае показали масштабы града в столице, собрав его "части" вместе. Судя по фото, град в Киеве прошел довольно немалый, хоть и длилось это недолго.



Град в Киеве / Фото из сети

