Поход в ресторан на Подоле закончился выбитыми зубами: заведение отреагировало на скандал

Ресторан на Подоле Mirali удивительно отреагировал на недавний скандал. Его представители извинились перед гостьей, чьего ребенка довели до слез, но все равно обвинили девочку в недопустимом поведении.

Руководитель департамента по связям с общественностью компании "Эпицентр К" Юлия Чудновец едва не травмировалась из-за скользкого покрытия на входе в заведение. Зато ее подруга в конце вечера упала там и сломала три передних зуба. Кроме того, дочь Чудновец официантка довела до слез – сотруднице не понравилось, что ребенок уснул на двух сдвинутых стульях.

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Извинения с горьким шлейфом

По словам женщины, коммуникация администрации ресторана после неприятного инцидента была очень непрофессиональной. Да, перед ней извинились, но в конце добавили, что ребенок таки не должен закидывать ноги на стул.

Чтобы доказать свою правоту, сотрудники Mirali даже послали гостье фото с камер видеонаблюдения. Кроме того, впоследствии Чудновец начали атаковать на личной странице в соцсети.

Уже второй день друзья Мирали пишут мне негатив в комментариях. Хотя до этого я уже успокоилась и не собиралась идти на ТВ-эфиры и подавать иск. Ресторан пришел в комментарии и вместо нормального извинения изложил свое отношение к происшествию. Ложное. На моей странице!

– возмутилась потерпевшая.

Что касается подруги, которая травмировалась из-за падения, то автор сообщения отметила: все, что было нужно женщине, – это человеческое отношение, а не материальная компенсация и десерт, который даже не предложили. Ведь потерпевшая является обеспеченным человеком и якобы с легкостью могла бы приобрести подобный ресторан.

Текст публикации Юлии Чудновец:

Вскоре буду выступать и возьму кейс с рестораном в качестве наиболее тупой реакции на кризисную ситуацию.

1. Уже второй день друзья господина Мирали пишут мне негатив в комментариях. Хотя до этого я уже успокоилась и не собиралась идти на ТВ-эфиры и подавать иск.

2. Ресторан пришел в комментарии и вместо нормального извинения изложил свое отношение к событию. Ложное. На моей странице!

3. Иногда достаточно просто человеческого извинения. Девушка, которая сломала зубы, может сама купить этот ресторан. Компенсация и тем более десерт ей точно не нужен. А вот немного человечности господину Мирали и его персоналу не помешает.

UPD: Звонили из ресторана. Извинились и добавили, что моя не должна была закидывать ноги на стул. Еще и фотку из камеры послали, как она лежит. Ржу. Напоминаю, пост был о скользком поле.