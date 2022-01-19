Керівниця департаменту зв'язків з громадськістю компанії "Епіцентр К" Юлія Чудновець ледь не травмувалася через слизьке покриття на вході до закладу. Натомість її подруга в кінці вечора таки впала там і зламала три передніх зуба. Крім того, доньку Чудновець офіціантка довела до сліз – співробітниці не сподобалося, що дитина заснула на двох зсунутих стільцях.

Передісторія Дитина у сльозах та вибиті зуби: киянка розповіла про похід до елітного ресторану

Вибачення з гірким шлейфом

За словами жінки, комунікація адміністрації ресторану після неприємного інциденту була дуже непрофесійною. Так, у неї попросили вибачення, але в кінці додали, що дитина таки не мала закидати ноги на стілець.

Аби довести свою правоту, співробітники Mirali навіть надіслали гості фото з камер відеоспостерження. Крім того, згодом Чудновець почали атакувати на особистій сторінці у соцмережі.

Вже другий день друзі пана Міралі пишуть мені негатив у коментарях. Хоча до цього я вже заспокоїлася та не збиралася йти на ТБ-ефіри та подавати позов. Ресторан прийшов у коментарі та, замість нормального вибачення, виклав своє ставлення до події. Неправдиве. На моїй сторінці!

– обурилася потерпіла.

Що ж до подруги, яка травмувалася через падіння, то авторка допису зазначила: все, що було потрібно жінці, – це людське ставлення, а не матеріальна компенсація і десерт, який навіть не запропонували. Адже потерпіла є забезпеченою людиною і нібито з легкістю могла би придбати подібний ресторан.

Текст публікації Юлії Чудновець:

Незабаром виступатиму та візьму кейс з рестораном, як приклад найбільш тупої реакції на кризову ситуацію.

1. Вже другий день друзі пана Міралі пишуть мені негатив у коментарях. Хоча до цього я вже заспокоїлася та не збиралася йти на ТБ-ефіри та подавати позов.

2. Ресторан прийшов у коментарі та, замість нормального вибачення, виклав своє ставлення до події. Неправдиве. На моїй сторінці!

3. Іноді достатньо просто людського вибачення. Дівчина, яка зламала зуби, може сама купити цей ресторан. Компенсація та тим паче десерт їй точно не потрібні. А от трохи людяності пану Міралі та його персоналу не завадить.

UPD: Дзвонили з ресторану. Вибачилися і додали, що моя мала не мала закидати ноги на стілець. Ще й фотку з камери надіслали, як вона лежить. Ржу. Нагадую, пост був про слизьку підлогу.