Похороны Омельченко, нападение на бар и подготовка к праздникам: главные новости Киева за неделю

В Киеве простились с бывшим мэром столицы Александром Омельченко. Молодые люди разбили помещение бара "Хвылевой". Солица готовится к празднованиям Нового года и Рождества. Читайте главные новости Киева за 29 ноября – 3 декабря.

Главные новости Киева за 29 ноября – 3 декабря:

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Нападение на бар "Хвылевой"



Окно заведения после погрома / Фото из инстаграма hvlv_kyiv

Чрезвычайный инцидент произошел вечером 26 ноября, однако он получил огласку лишь на этой неделе. Группа неизвестных молодых людей ворвалась в известный своей толерантностью к представителям ЛГБТ + бара. Мужчины разбили окна и распылили в помещении слезоточивый газ.

Посетители заведения говорят, что когда они обращались к правоохранителям с призывами о помощи, в полиции советовали им "стать адекватными". Впрочем, впоследствии экипажи патрульных и следователи все же приехали в "Хвылевой".

Правоохранители задержали 12 нападавших и открыли дело о хулиганстве. Через несколько часов всех участников событий отпустили.

В баре отметили, что нападения на заведение уже происходили, однако за них никого не наказали. Кроме того, в "Хвылевом" подчеркнули, что не собираются закрываться.

Прощание с Омельченко



В Киеве похоронили Александра Омельченко / Фото Валентины Полищук

Днем 29 ноября в Киеве на Байковом кладбище похоронили экс-мэра столицы Александра Омельченко. Политического деятеля в отставке не стало 25 ноября из-за осложнений COVID-19.

Траурная церемония началась в колонном зале КГГА. На нее прибыло немалое количество людей, однако внутрь пускали лишь небольшие группы и при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата вакцинации.

Похоронили Омельченко под гимн Украины.

Смотрите видео с похорон экс-мэра Киева Александра Омельченко:

В Киеве началась подготовка к праздникам Смотрите также Киев покрывает первым снегом: коммунальщики уже отправились на обработку дорог – фото и видео 29 ноября в столице начали активно готовиться к Дню святого Николая, Новому году и Рождеству. На Софиевской площади начали монтаж главной елки Украины, а возле Офиса президента – резиденцию святого Николая и каток.

Согласно планам местных властей, в столице построят 14 новогодних локаций. Заработают они с 16 декабря, однако официальное открытие состоится 19 числа, на День святого Николая. Продлятся праздники до Крещения. На Софиевской площади обустроят несколько фотозон и детских развлечений, музей новогодних украшений и сцену. На подходе к елке будет работать тематическая зимняя ярмарка. Кроме того, вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет работать ледовый каток. Кормить киевлян и гостей города будут на Владимирском проезде. В этом году будут продавать только еду в стиле "стрит-фуд". Скандал с депутатом-антивакцинатором в "Борисполе" Обратите внимание Фейки о пандемии и "цитатах" Каддафи: в поликлинике Киева расклеили антивакцинаторские призывы 30 ноября в аэропорту "Борисполь" оскандалился депутат Киевсовета от "Батькивщины" Михаил Ковальчук. Политик хотел вылететь в Вену на самолете Austrian airlines, но не имел сертификата о вакцинации. Кроме того, он не надел медицинскую маску.

Когда Ковальчука отказались обслуживать и предоставлять ему посадочный талон, тот начал эмоционально ссориться с персоналом "Борисполя". Политик цитировал статьи Конституции и кричал разнообразные антивакцинаторские фразы. Политик пообщался и с представителем европейской авиакомпании, который быстро понял, что никакого смысла в его высказываниях нет, а через австрийскую границу Ковальчука не пропустят. Он попросил депутата покинуть аэропорт и обратился к полицейскому с требованием вывести Ковальчука за пределы здания. Смотрите видео скандала, который устроил невакцинированный депутат Киевсовета Михаил Ковальчук:

Суд оправдал догхантера Святогора

29 ноября Апелляционный суд Киева оправдал одного из самых известных живодеров Украины Алексея Святогора. Активисты подозревают злоумышленника в жестоком убийстве более 500 бездомных животных. Впрочем, служители Фемиды уже второй раз назвали недостаточными доказательства против догхантера.

Дело, о котором идет речь, касалось пропаганды насилия над животными. В соцсетях Святогор распространял контент с призывами к уничтожению четвероногих.

Из-за скандального решения по догхантеру активисты зажгли под судом файеры. Представители сообщества зоозащитников обещают подать кассацию.

Смотрите видео акции протеста против оправдания догхантера Святогора

Попытка самоубийства в метро Киева

2 декабря в 17:25 на станции метро "Дворец Украина" молодая женщина попыталась покончить с собой. Пассажирка стояла в толпе и ждала прибытия поезда. Потом она прыгнула на колеи.

Женщина чудом выжила, хотя ее на немалой скорости ударил поезд. Прибывшие на место спасатели нашли пострадавшую между первым и вторым вагонами. Чтобы достать ее, правоохранителям пришлось обесточивать рельсы.

Спасатели достаточно пролезли под вагон и закрепили пострадавшую на носилках. Затем ее вытащили на поверхность и вынесли на улицу. Пассажирку госпитализировали в больницу.

Сейчас о ее состоянии ничего неизвестно.

Смотрите видео прыжка женщины под поезд метро в Киеве (18+):

В транспорте Киева внедрят систему расчетов банковскими картами

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Заместитель Виталия Кличко и глава цифровой трансформации Киева Петр Оленич рассказал о намерениях чиновников внедрить в столице возможность оплаты за проезд с помощью банковских карт или смартфона.

Столь нужная для киевлян услуга будет работать уже в первом квартале 2022 года.

Чиновники говорят, что транспортная карта при этом останется альтренативой оплаты за проезд, поскольку она способна обеспечить возможность бесперебойного расчета за поездки в случае чрезвычайных ситуаций, когда банковские услуги могут быть недоступны.