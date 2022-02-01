Появилось видео момента столкновения маршрутки с поездом в Гостомеле

ДТП произошло 30 января в 22:30 на железнодорожном переезде в Гостомеле. На видео видно, как автобус двигается на железнодорожный путь и после удара падает на бетонный забор.

Запись с камеры наблюдения опубликовала 1 февраля "Муниципальная вата" Ирпеня. Там виден момент столкновения автобуса и поезда.

К теме На Левобережке в Киеве водитель грузовика застрял под путепроводом: фото с места происшествия

Есть ли пострадавшие

"Муниципальная стража" Ирпеня отметила, что 47-летний водитель автобуса "Богдан" выехал на путь переезда на запрещенный сигнал светофора. К счастью, в салоне не было людей.

Пострадал только водитель. Его госпитализировали в больницу в Нацполиции отметили, что медицинская экспертиза не обнаружила в крови водителя автобуса алкоголя.

Момент столкновения автобуса и поезда: смотрите видео

Информация от очевидцев

Свидетель происшествия сообщил, что на переезде все-таки есть светофоры. Однако именно 30 января вечером они не работали.

Еще одно ДТП вблизи Киева

Недалеко от поселка Гребенки, 30 января, произошло смертельное ДТП. После столкновения автомобилей "ВАЗ 2121" и Mazda погибла беременная жена водителя "ВАЗ 2121". Женщине было 28 лет.