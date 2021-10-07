Полицейские и водолазы ныряют в Днепр для осмотра Подольского моста
Источник:прокуратура Киева
Правоохранители и эксперты на катерах прибыли к мосту на Троещину в Киеве, чтобы собрать доказательства возможного коррупционного преступления, совершенного должностными лицами КГГА. Следственные действия проводят 7 октября.
Как отметили в прокуратуре, речь идет о расследовании уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств и служебной халатности при строительстве Подольско-Воскресенского моста. В обзоре участвуют эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, полицейские и водолазы.
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Специалисты якобы должны нырять в Днепр и определить, насколько качественно выполнили подводные работы подрядчики.
Хотят найти еще одно нарушение
В прокуратуре напомнили, что уже расследуют уголовное производство, которое касается коррупции при строительстве Подольского моста.
- По данным следствия, первый заместитель руководителя Дирекции по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева уже получил сообщение о подозрении вместе с главой генподрядчика.
- Экспертиза якобы показала, что при строительстве объекта рабочие якобы недокрасили железобетонные пролетные плиты автопроезда. Это привело к убыткам на 4,5 миллиона.
- Должностному лицу инкриминируют служебную халатность, которая привела к тяжелым последствиям. Генподрядчика могут приговорить к заключению на срок от 7 до 12 лет за присвоение бюджетных средств.
Что же касается осмотра, который состоялся 7 октября, правоохранители обещают предоставить квалификацию вероятным нарушениям в ближайшее время.
Досудебное расследование по этому делу продолжается.