Полицейские во время спецоперации накрыли канал поставки наркотиков в Киев
Источник:Полиция Киевской области
Правоохранители столицы задержали злоумышленников, которые наладили схему по перевозке и распространению наркотиков в Киев. Для этого провели операцию с привлечением спецназа.
По данным следствия, в состав группировки входили 6 человек. Изготавливали наркотики на Житомирщине, а продавали – в Киеве.
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Если вину злоумышленников признают в суде, им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Изготавливали амфетамин
У злоумышленников нашли большое количество наркотиков / Фото полиции Киевской области
- Полицейские установили, что житель Житомирщины привлек к противоправной деятельности двух сообщников.
- Кроме того, в группировку вошли семейная пара из Киева и их знакомый.
- Организатор контролировал изготовление и последующий сбыт амфетамина. Другие – занимались организацией общего процесса и распространением запрещенного вещества.
- Во время обысков в помещениях, где жили и работали фигуранты производства, правоохранители нашли 150 граммов амфетамина, 100 граммов каннабиса и килограмм фенилнитропропена – вещества, из которого изготавливают наркотик.
Киевляне занимались распространением наркотиков / Фото полиции Киевской области
Кроме того, у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, деньги, веса и зип-пакеты.
По факту совершения преступления следователи открыли уголовное производство по статье о незаконном производстве, хранении, перевозке и сбыте наркотиков.
Вскоре задержанным сообщат о подозрении и будут выбирать меры пресечения.