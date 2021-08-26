За даними слідства, до складу угруповання входили 6 осіб. Виготовляли наркотики на Житомирщині, а продавали – у Києві.

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Якщо провину зловмисників визнають в суді, їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Виготовляли амфетамін



У зловмисників знайшли чималу кількість наркотиків / Фото поліції Київської області

Поліцейські встановили, що мешканець Житомирщини залучив до протиправної діяльності двох спільників.

Крім того, до угруповання увійшли сімейна пара з Києва та їх знайомий.

Організатор контролював виготовлення та подальший збут амфетаміну. Інші – займалися організацією загального процесу та розповсюдженням забороненої речовини.

Під час обшуків у приміщеннях, де мешкали та працювали фігуранти провадження, правоохоронці знайшли 150 грамів амфетаміну, 100 грамів канабісу та кілограм фенілнітропропену – речовини, з якої виготовляють наркотик.



Кияни займалися розповсюдженням наркотиків / Фото поліції Київської області

Крім того, у зловмисників вилучили мобільні телефони, гроші, ваги та зіп-пакети.

За фактом вчинення злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне виробництво, зберігання, перевезення та збут наркотиків.

Незабаром затриманим повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжні заходи.