По данным следствия, в состав группировки входили 6 человек. Изготавливали наркотики на Житомирщине, а продавали – в Киеве.

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Если вину злоумышленников признают в суде, им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Изготавливали амфетамин



У злоумышленников нашли большое количество наркотиков / Фото полиции Киевской области

Полицейские установили, что житель Житомирщины привлек к противоправной деятельности двух сообщников.

Кроме того, в группировку вошли семейная пара из Киева и их знакомый.

Организатор контролировал изготовление и последующий сбыт амфетамина. Другие – занимались организацией общего процесса и распространением запрещенного вещества.

Во время обысков в помещениях, где жили и работали фигуранты производства, правоохранители нашли 150 граммов амфетамина, 100 граммов каннабиса и килограмм фенилнитропропена – вещества, из которого изготавливают наркотик.



Киевляне занимались распространением наркотиков / Фото полиции Киевской области

Кроме того, у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, деньги, веса и зип-пакеты.

По факту совершения преступления следователи открыли уголовное производство по статье о незаконном производстве, хранении, перевозке и сбыте наркотиков.

Вскоре задержанным сообщат о подозрении и будут выбирать меры пресечения.