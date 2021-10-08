Полицейские выяснили, что каждый десятый ездит в метро Киева без маски

Большинство пассажиров киевской подземки не пользуется средствами индивидуальной защиты, как того требуют правила карантина. Огромное количество людей надевает маски под нос, а каждый десятый - вообще ее не носит.

Поскольку количество больных COVID-19 неустанно растет с каждым днем, а распространение инфекции связано с несоблюдением карантинных ограничений, в полиции наконец решили провести показательный рейд по подземке Киева.

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Результаты проверки вряд ли можно назвать потрясающими, поскольку масочного режима в столице не существует как такового уже очень давно.

Нарушают вполне сознательно



С соблюдением карантина в Киеве из рук вон плохо / Фото "Обозревателя"

Большинство из нарушителей даже после замечаний отказывались надевать маску и устранять нарушения.

Те, кто вообще шел в метро без средств защиты, нередко объясняли нарушение тем, что забыли маску.

Впрочем, нашлись и те, кто прямо объяснял, что штрафы платить не собирается, а заболеть они якобы не боятся.

На замечание журналистов о соблюдении карантина пассажиры метро реагировали агрессивно.

В основном нарушители надевали маски, как только видели полицейских. Те же, кто этого не делал, пытались оправдаться, чтобы избежать наказания.

Нарушителей спасала уборщица



Пассажиры киевского метро носят маски под носом / Фото "Обозревателя"

Как отметили корреспонденты "Обозревателя", пока в вестибюле станции продолжались проверка, внизу уборщица громко предупреждала пассажиров о рейде и уговаривала надеть маску. Вероятно, именно поэтому количество выявленных нарушителей было значительно меньше, чем обычно.