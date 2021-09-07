Полицейские задержали таксиста, который избил пожилых иностранок в Киеве
Источник:Полиция Киева
Водителем службы "Экспресс такси", который избил двух итальянок возле гостиницы, оказался 49-летний уроженец Луганщины. Вскоре ему будут избирать меру пресечения.
Полицейские Киева узнали о совершении преступления из соцсетей. После этого следователи сразу начали устанавливать все обстоятельства инцидента, а также открыли уголовное производство.
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Сначала правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство, однако потом передумали и решили, что речь идет о нанесении побоев и истязании.
Светит 850 гривен штрафа
- По данным следователей, инцидент произошел в Печерском районе Киева на улице Госпитальной. Таксист несколько раз ударил пассажирку, которая оказалась гражданкой Италии.
- Личность водителя-нарушителя установили довольно быстро. Поскольку свидетели запомнили номер машины, которой он пользовался.
- Кроме того, действия мужчины сняли камеры видеонаблюдения.
Злоумышленника задержали. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.
Если таксиста признают виновным в суде, ему грозит до 850 гривен штрафа или до 200 часов общественных работ. Кроме того, мужчину могут приговорить к 1 году исправительных работ.
Досудебное расследование инцидента продолжается.