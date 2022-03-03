В полиции Киева предоставили дополнительные телефоны для обращений
Источник:МВД Украины
Во время войны полицейские несут усиленный режим службы для обеспечения публичной безопасности. Поэтому при обращении на линию 102 возможны определенные проблемы.
Сейчас линия перегружена. Поэтому дозвониться бывает сложно.
Важно Герои Черниговщины: погибли 3 полицейских, которые боролись с оккупантом до последнего
Сотрудники всех служб и подразделений полиции привлечены к охране правопорядка в столице. Все вызовы, которые поступают от граждан в полицию, фиксируются и осуществляется немедленное на них реагирование,
– рассказали в МВД.
Правоохранители подготовили список резервных номеров:
- Голосеевское управление полиции – 0634254399;
- Дарницкое УП – 0676506921;
- Деснянское УП – 0676506922;
- Днепровское УП – 0676506923;
- Оболонское УП – 0671241949;
- Печерское УП – 0676392835;
- Подольское УП – 0978938414;
- Святошинское УП – 0987340646;
- Соломенское УП – 0731044138;
- Шевченковское УП – 0676506924;
- управление полиции в метрополитене – 0964901698.
Резервный номер столичной полиции – 0672311868.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!