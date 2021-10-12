Полиция проводит обыски в Киевзеленстрое

Очередные следственные действия проходят 12 октября в помещении коммунального объединения Киевзеленстрой, которое подчиняется КГГА. Полицейские пришли с обысками в рамках расследования дела о присвоении и растрате бюджетных средств.

По данным следствия, чиновники Киевзеленстроя и подрядчики якобы украли средства общины во время выполнения работ по благоустройству Куреневского парка. После окончания всех работ чиновники якобы подписали акты приема выполненных работ с завышенными объемами и стоимостью.

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В прокуратуре Киева говорят, что уже приходили с обысками по этому делу 5 октября. Почему правоохранители не могли предпринять все нужные действия за один раз, неизвестно.

Расследуют хищение 800 тысяч гривен

Правоохранители утверждают, что провели комплексную комиссионную судебную товароведческую и судебную экономическую экспертизы. Специалисты якобы установили, что сделка привела к убыткам на 800 тысяч гривен.

Неделю назад полицейские и прокуроры уже сообщали о подозрении заместителю генерального директора Киевзеленстроя и представителю компании-подрядчика.

Действия фигурантов производства квалифицировали как присвоение бюджетных средств в особо крупных размерах и служебный подлог.

Второе прибытие полицейских в офис коммунального объединения связано с тем, что правоохранители хотят изъять документы, имеющие значение для производства.

Досудебное расследование продолжается.