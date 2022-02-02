На помощи киевлянам украли 2,5 миллиона гривен: чиновник КГГА получил третье подозрение

Экс-директор соцполитики Киевской городской государственной администрации получил подозрение в хищении 2,5 миллиона гривен. Речь идет о деньгах для программы "Забота. Навстречу киевлянам".

В прокуратуре отмечают, что экс-директора подозревают в злоупотреблении служебным положением. Информацию об этом опубликовали 2 февраля.

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Результаты расследования

Как рассказали в прокуратуре, в конце 2018 года экс-директор Департамента соцполитики вместе с председателем тендерного комитета и предпринимателем придумали преступную схему. Речь идет о завладении деньгами, которые предусмотрели для городской целевой программы "Забота. Навстречу Киевлянам".

Следовательно, 2 тендера провели по искусственным условиям, чтобы одержало победу подконтрольное предприятие. В результате торгов заключили договоры на поставку средств личной гигиены по неоправданно высоким ценам. Участникам схемы удалось заработать более 2,5 миллиона гривен.

Как действуют правоохранители

. Программа "Забота. Навстречу киевлянам" действовала в 2019 – 2021 годах и имела целью повысить эффективность социальной помощи.

Экс-директор Департамента соцполитики получил подозрение в совершении уголовного преступления. Сейчас готовят подозрения его сообщникам.

За что чиновник получал подозрения

Ранее экс-директор получал от прокуратуры подозрения по факту служебной халатности, которая нанесла 1,9 миллиона гривен убытков. Кроме этого, подозрение объявляли из-за присвоения 13,6 миллиона гривен. Он действовал с организованной группой бывших должностных лиц КГГА. Все обвинительные акты направили в суд.

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