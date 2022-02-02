В прокуратуре отмечают, что экс-директора подозревают в злоупотреблении служебным положением. Информацию об этом опубликовали 2 февраля.
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Результаты расследования
Как рассказали в прокуратуре, в конце 2018 года экс-директор Департамента соцполитики вместе с председателем тендерного комитета и предпринимателем придумали преступную схему. Речь идет о завладении деньгами, которые предусмотрели для городской целевой программы "Забота. Навстречу Киевлянам".
Следовательно, 2 тендера провели по искусственным условиям, чтобы одержало победу подконтрольное предприятие. В результате торгов заключили договоры на поставку средств личной гигиены по неоправданно высоким ценам. Участникам схемы удалось заработать более 2,5 миллиона гривен.
Как действуют правоохранители
Экс-директор Департамента соцполитики получил подозрение в совершении уголовного преступления. Сейчас готовят подозрения его сообщникам.
За что чиновник получал подозрения
Ранее экс-директор получал от прокуратуры подозрения по факту служебной халатности, которая нанесла 1,9 миллиона гривен убытков. Кроме этого, подозрение объявляли из-за присвоения 13,6 миллиона гривен. Он действовал с организованной группой бывших должностных лиц КГГА. Все обвинительные акты направили в суд.
Циничная коррупционная схема в Днепре
В Днепре злоумышленники присвоили более 4 миллионов гривен, которые должны были потратить на ремонт детских садов и школ. Схема действовала с августа 2019 по февраль 2020 года.