У прокуратурі зазначають, що ексдиректора підозрюють у зловживанні службовим становищем. Інформацію про це опублікували 2 лютого.

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Результати розслідування

Як розповіли у прокуратурі, наприкінці 2018 року ексдиректор Департаменту соцполітики разом із головою тендерного комітету та підприємцем вигадали злочинну схему. Мовиться про заволодіння грошима, які передбачили для міської цільової програми "Турбота. Назустріч Киянам".

Відтак, 2 тендери провели за штучними умовами, щоб перемогло підконтрольне підприємство. У результаті торгів уклали договори на постачання засобів особистої гігієни за невиправдано високими цінами. Учасникам схеми вдалося заробити понад 2,5 мільйони гривень.

Довідково. Програма "Турбота. Назустріч киянам" діяла у 2019 – 2021 роках і мала на меті підвищити ефективність соціальної допомоги.

Як діють правоохоронці

Ексдиректор Департаменту соцполітики отримав підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі готують підозри його спільникам.

За що чиновник отримував підозри

Раніше ексдиректор отримував від прокуратури підозри за фактом службової недбалості, яка завдала 1,9 мільйона гривень збитків. Крім цього, підозру оголошували через привласнення 13,6 мільйона гривень. Він діяв з організованою групою колишніх посадовців КМДА. Всі обвинувальні акти скерували до суду.

Цинічна корупційна схема у Дніпрі

У Дніпрі зловмисники привласнили понад 4 мільйони гривень, які мали витратити на ремонт дитячих садочків та шкіл. Схема діяла з серпня 2019 до лютого 2020 року.