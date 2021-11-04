Попросил помочь: пожилой киевлянин заманил 20-летнюю девушку в квартиру и удерживал ее силой
Источник:полиция Киева
Полицейские столицы задержали пожилого мужчину, совершившего преступление в отношении молодой женщины. Злоумышленнику инкриминируют похищение человека.
По данным следствия, 61-летний мужчина заманил женщину к себе домой. Он попросил прохожую помочь ему занести сумки в квартиру.
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Впрочем, когда они поднялись на этаж, мужчина затолкал потерпевшую внутрь и закрыл за собой дверь.
Спасателям пришлось срывать двери
- Правоохранители узнали о преступлении на улице Милославской от самой женщины, которая сбежала от владельца дома в ванную комнату.
- На место происшествия быстро прибыли полицейские, которые пытались уговорить злоумышленника открыть.
- Когда переговоры не привели к нужному результату, правоохранители вызвали спасателей. Те сорвали дверь в квартиру и пропустили правоохранителей внутрь.
- Полицейские задержали 61-летнего владельца жилья и освободили пострадавшую.
Мотивы своего поступка мужчина объяснить не смог. Кроме того, у него заметили признаки сильного алкогольного опьянения. Прибор драгер показал в организме мужчины 2,4 промилле алкоголя.
Злоумышленнику инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека. Ему уже сообщили о подозрении. Вскоре суд будет избирать задержанному меру пресечения.
Если мужчину признают виновным при рассмотрении дела по существу, его могут посадить на 3 года.
Смотрите видео задержания мужчины, который удерживал в квартире 20-летнюю женщину: