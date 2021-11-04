За даними слідства, 61-річний чоловік заманив жінку до себе додому. Він попросив перехожу допомогти йому занести сумки до квартири.

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Втім, коли вони піднялися на поверх, чоловік заштовхав потерпілу всередину та зачинив за собою двері.

Рятувальникам довелося зривати двері

Правоохоронці дізналися про злочин на вулиці Милославській від самої жінки, яка втекла від власника оселі у ванну кімнату.

На місце події швидко прибули поліцейські, які намагалися вмовити зловмисника відчинити.

Коли переговори не призвели до потрібного результату, правоохоронці викликали рятувальників. Ті зірвали двері у квартиру та пропустили правоохоронців всередину.

Поліцейські затримали 61-річного власника житла та визволили постраждалу.

Мотиви свого вчинку чоловік пояснити не зміг. Крім того, у нього помітили знаки сильного алкогольного сп'яніння. Прилад драгер показав в організмі чоловіка 2,4 проміле алкоголю.

Зловмиснику інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Йому вже повідомили про підозру. Незабаром суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

Якщо чоловіка визнають винним під час розгляду справи по суті, його можуть посадити на 3 роки.

Дивіться відео затримання чоловіка, який утримував у квартирі 20-річну жінку: