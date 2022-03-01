После обстрела телебашни в Киеве возобновили цифровое вещание некоторых каналов

1 марта 2022 , 18:14
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После ракетных ударов на телебашню в столице Украины удалось восстановить цифровое вещание украинских каналов

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Важно Из-за обстрела телебашни в Киеве возможны перебои в телевидении

В частности, восстановили цифровое вещание следующих каналов:

  • UA Первый
  • Совет
  • 1+1
  • Украина
  • ICTV
  • СТБ
  • Интер
  • Украина24

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По предварительным данным, по телевышке в Киеве 1 марта было выпущено две ракеты. Повреждена трансформаторная подстанция.

В случае пропажи доступа к телевидению просматривать прямые эфиры можно также на YouTube: сохраните себе список прямых трансляций украинских телеканалов.

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Автор: Ігор Саджениця