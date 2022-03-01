После обстрела телебашни в Киеве возобновили цифровое вещание некоторых каналов
После ракетных ударов на телебашню в столице Украины удалось восстановить цифровое вещание украинских каналов
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Важно Из-за обстрела телебашни в Киеве возможны перебои в телевидении
В частности, восстановили цифровое вещание следующих каналов:
- UA Первый
- Совет
- 1+1
- Украина
- ICTV
- СТБ
- Интер
- Украина24
По предварительным данным, по телевышке в Киеве 1 марта было выпущено две ракеты. Повреждена трансформаторная подстанция.
В случае пропажи доступа к телевидению просматривать прямые эфиры можно также на YouTube: сохраните себе список прямых трансляций украинских телеканалов.
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