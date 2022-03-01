Оккупанты попали снарядом в телевышку

В ОП заявили о попадании снаряда в аппаратную вещателя на телевышке. Сообщается, что временно может отсутствовать вещание по ТВ.

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В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов. В результате обстрела в телецентре "Олівець" вылетели стекла.

Призываем граждан не публиковать видео попадания снаряда в телебашню, ведь это может помочь оккупантам!

Россия осуществляет силовую атаку на инфопространство Украины

Министр культуры и информационной политики Украины заявил, что враг совершает силовую атаку на информационное пространство Украины.

Он отметил, что если приемники украинцев не видят сигнала, то актуальную информацию можно получить во время телевизионного марафона на ютубе и других платформах.

Пострадавших нет

В Госспецсвязи заявили, что в результате серии ударов пострадавших нет. Сообщается, что концерн РРТ принимает меры по возобновлению вещания в регионах.

Там отметили, что смотреть украинское телевидение можно на региональных мультиплексах МХ-5. Украинцев призвали воспользоваться поиском каналов на своем телевизоре, чтобы получить доступ к региональным каналам.

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