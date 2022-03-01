Оккупанты попали снарядом в телевышку
В ОП заявили о попадании снаряда в аппаратную вещателя на телевышке. Сообщается, что временно может отсутствовать вещание по ТВ.
Узнайте больше В Киеве россияне попали в телебашню
В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов. В результате обстрела в телецентре "Олівець" вылетели стекла.
Призываем граждан не публиковать видео попадания снаряда в телебашню, ведь это может помочь оккупантам!
Россия осуществляет силовую атаку на инфопространство Украины
- Министр культуры и информационной политики Украины заявил, что враг совершает силовую атаку на информационное пространство Украины.
- Он отметил, что если приемники украинцев не видят сигнала, то актуальную информацию можно получить во время телевизионного марафона на ютубе и других платформах.
Пострадавших нет
В Госспецсвязи заявили, что в результате серии ударов пострадавших нет. Сообщается, что концерн РРТ принимает меры по возобновлению вещания в регионах.
Там отметили, что смотреть украинское телевидение можно на региональных мультиплексах МХ-5. Украинцев призвали воспользоваться поиском каналов на своем телевизоре, чтобы получить доступ к региональным каналам.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!