Бойцы, которых Владимир Путин направил в Украину, продолжают разрушать украинские города. 1 марта враг попал в телевышку в Киеве.
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В Киеве россияне попали в телебашню
Приблизительно в 17:11 в Киеве прогремел взрыв. Россияне попали в телевышку. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.
В Госспецсвязи уточнили, что пострадала аппаратная. Временно не будет доступна трансляция каналов.
Концерн РРТ принимает меры по возобновлению вещания в регионах. В ближайшее время включат резервное вещание. Пока смотреть украинское телевидение можно на региональных Мультиплекс МХ-5.
Украинцев просят воспользоваться поиском каналов на телевизоре, чтобы получить доступ к региональным каналам.
Россияне попали в телебашню в Киеве / Фото Суспильного
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