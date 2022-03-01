Оккупанты разрушили дом 28 февраля около 19 часов. Об этом сообщают в ГСЧС.

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Известно, что от тела женщины остались только остатки. А вот житель дома – исчез. Вероятно, его тело находится под многочисленными завалами.

В Киевской области оккупанты разгромили дом / Фото ГСЧС

В результате бомбардировки 28.02 в 19:00 полностью разрушен дом. Обнаружены остатки тела хозяйки, данные устанавливаются. Продолжаются поиски мужчины,

– говорится в сообщении.

Бомбардировка врага в Киевской области / Фото ДСНС

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