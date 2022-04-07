Первым вернулся Вальдемарас Сарапинс – глава литовского диппредставительства. Он отметил, что на улицах украинского города сейчас бурлит жизнь.

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Я только что вошел в дверь посольства,

– сказал Вальдемарас Сарапинс.

По его словам, в Киеве будут работать шесть дипломатов из Литвы, а также несколько сотрудников. До российского вторжения в посольстве находились 32 человека.

Латвия также вернула дипломатов

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сделал важное заявление касательно возобновления работы дипломатического представительства в украинской столице.

Сегодня (7 апреля – 24 канал) вечером латвийские дипломаты возобновили свою работу в посольстве в Киеве, посол присоединится к ним после консультаций в Риге. Я очень благодарен нашим дипломатам, работающим в Украине, за самоотверженность и службу,

– сказал он.