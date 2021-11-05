Потерялся и вернулся домой: история с псом, которого выловили в Днепре, закончилась хеппи-эндом

Пес, которого чудом спасли рыбаки посреди Днепра, оказался не бездомным. Пока жизни четвероногого уже ничего не угрожает и он вернется домой.

О том, как пес попал в беду, рассказал его настоящий хозяин. Мужчина отчаянно искал любимца целые сутки и нашел.

К теме В Киеве живодеры выбросили собаку с моста в Днепр: фото спасенного пса



Настоящие владельцы Шерифа нашли его и заберут домой / Фото dtp.kiev.ua

Оказался Шерифом, а не Днепром

Владелец хвостатого рассказал, что на самом деле метиса шарпея зовут Шериф, а не Днепр, как его назвали спасателями.

Пес жил в любящей семье и никогда не был бездомным.

Однако за день до падения в воду Шериф загадочно исчез из поля зрения владельца.

Удивительное спасение рыжего среди волн Днепра

Напуганного пса прямо в воде заметили проплывающие мимо на лодке рыбаки. Неравнодушные мужчины вытащили животное и передали волонтерам. В конце концов песика привезли в ветеринарную клинику. К счастью, его спасли вовремя, потому животное просто отогрели.