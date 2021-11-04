Как утверждают очевидцы, после того, как злоумышленники выбросили животное в воду, тот растерянно плавал туда-сюда. Пес сильно замерз, однако помощь пришла вовремя.

Смотрите также Мужчина вместе с собаками попал в ДТП: как незнакомец помог хозяину и четвероногим

Рыбаки, увидевшие животное, поспешили подплыть к нему на лодке.

Ищут нового владельца

После того, как пес оказался в лодке, спасатели связались с активистами сообщества dtp.kiev.ua.

Собаку назвали Днепр и срочно госпитализировали в клинику "Рыжий Кот".

Ветеринары диагностировали переохлаждение и очень сильный стресс.

Впоследствии волонтеры сообщили, что пса отогрели. Специалисты проведут детальные исследования состояния его здоровья.

Нового владельца четвероногому уже начали подыскивать. Чтобы забрать животное, надо позвонить по номеру 0937713333.

Смотрите видео с собакой, которую выбросили в Днепр и чудом спасли: