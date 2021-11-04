Як стверджують очевидці, після того, як зловмисники викинули тварину у воду, той розгублено плавав туди-сюди. Собака вкрай змерз, однак допомога прийшла вчасно.

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Рибалки, які побачили тваринку, поспішили підплисти до нього на човні.

Шукають нового власника

Після того, як пес опинився у човні, рятівники зв'язалися з активістами спільноти dtp.kiev.ua.

Собаку назвали Дніпро та терміново госпіталізували до клініки "Рудий Кіт".

Ветеринари діагностували переохолодження та дуже сильний стрес.

Згодом волонтери повідомили, що пса відігріли. Фахівці проведуть детальні дослідження стану його здоров'я.

Нового власника котирилапому вже почали підшукувати. Аби забрати тваринку, треба зателефонувати за номером 0937713333.

Дивіться відео з собакою, якого викинули у Дніпро та дивом врятували: