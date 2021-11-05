Про те, як пес вскочив у халепу, розповів його справжній господар. Чоловік відчайдушно шукав улюбленця цілу добу і таки знайшов.

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Справжні власники Шерифа знайшли його і заберуть додому / Фото dtp.kiev.ua

Виявився Шерифом, а не Дніпром

Власник хвостатого розповів, що насправді метиса шарпея звуть Шериф, а не Дніпро, як його назвали рятівники.

Собака жив у люблячій родині й ніколи не був бездомним.

Однак за день до падіння у воду Шериф загадково зник з поля зору власника.

Дивовижний порятунок рудого серед хвиль Дніпра

Наляконого собаку просто у воді помітили рибалки, які пропливали повз на човні. Небайдужі чоловіки витягнули тварину і передали волонтерам. Зрештою песика завезли у ветеринарну клініку. На щастя, його врятували вчасно, тому тварину просто відігріли.