Поваленные деревья, блэкаут и поврежденные дома: по Киеву и области пронесся ураган – фото

По Киеву и Киевской области в ночь на 30 ноября пронесся мощный ураган. Из-за него ряд населенных пунктов даже оказались обесточенными.

По информации спасателей, на Киевщине из-за сильных порывов ветра свет исчез в 29 селах, поселках и городках – там сработали системы автоматической защиты линии электропередач.

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Непогода попортила людям имущество и повалила деревья

Для устранения перебоев с электроэнергией немедленно привлекли бригады облэнерго.

Не меньше ветер свирепствовал и в столице. Так, на проспекте Петра Григоренко, 39В порывы были настолько мощными, что пообрывали утеплитель со стен многоэтажки.

Когда подрываешься в 2 часа ночи от грохота, бежишь к окну с мыслью: "Началось!". Но это просто соседний дом решил развалиться,

– написал на своей странице в фейсбуке журналист Евгений Руденко.

Серьезными последствия урагана оказались и для жителей улицы Казацкая, 124/5. Там огромное дерево упало на станцию технического обслуживания, пишут на телеграм-канале "Los Solomas. Киев".

В Киеве и области ураган повалил деревья и пообдирал утеплитель с домов / Фото Евгения Руденко, "Los Solomas. Киев"

Последствия урагана на улице Казацкой в Киеве: видео

Текст публикаций Евгения Руденко, "Los Solomas.Киев":

Когда подрываешься в 2 часа ночи от грохота, бежишь к окну с мыслью: "Началось!". Но это просто соседний дом решил развалиться.

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Последствия ночного ветра. Огромное дерево упало на станцию технического обслуживания. Улица Казацкая 124/5.