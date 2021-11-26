Синоптики предупредили, что такая же погода на следующей неделе охватит всю Украину: снег, а кое-где и дождь, будет идти во всех областях. Он не будет прекращаться ни ночью, ни днем.

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Столицу подморозит

По данным метеорологов, в Киеве в день снегопада будет наблюдаться одинаковая температура, как в дневное, так и в ночное время суток. Она будет колебаться в пределах 0 – 2 градусов. Такими же погодные условия будут и в Киевской области.

Ветер будет иметь северо-западное направление, его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.



В Киеве снова ожидается снегопад / Карта Укргидрометцентра

Первый снег создал зимнюю сказку в Киеве

Впервые за сезон зимняя погода ворвалась в украинскую столицу 23 ноября. Киевляне активно делились атмосферными фото со снегопадом. Несмотря на то, что на улице была плюсовая температура, и он быстро таял, люди успели насладиться первыми намеками прихода зимы.