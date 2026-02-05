Повреждения критические: Кличко объяснил, сколько времени нужно на восстановление Дарницкой ТЭЦ

Дарницкая ТЭЦ, которая обеспечивала тепло в более тысячи домах Киева, критически повреждена после атаки России 3 февраля. На ее восстановление понадобятся месяцы.

О ситуации с теплоэлектроцентралью и отоплением в двух районах столицы сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ?

По словам Кличко, специалисты обследовали объект и установили, что его оборудование получило серьезные повреждения в результате атаки 3 февраля.

Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение, в частности, в часть домов в Дарницком и Днепровском районах - в более 1100 многоэтажек,

– говорится в сообщении.