Конфликт Банковой и городского главы Виталия Кличко длится достаточно давно. В Офисе Президента периодически ведутся разговоры об увольнении мэра с должности главы Киевской городской госадминистрации.

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Противостояние ОПУ и Кличко

Однако его кресло не так уж легко расшатать, ведь согласно закону о столице президент может назначать главой КГГА только того, кого киевляне избрали мэром.

То есть уволить Кличко с должности главы КГГА законным способом Владимир Зеленский может. Впрочем, назначить на эту должность кого-либо, кроме него по закону не получится.

Верховная Рада еще 2 года назад в первом чтении проголосовала за законопроект о столице, но дальше дело не пошло.

Политическая целесообразность все же есть, потому что все понимаем: Кличко вопреки решению КСУ не признает, что он как председатель КГГА подотчетен Кабмину. Он говорит, что его избрали киевляне и потому интересуют только киевляне. Игорь Чаленко Политолог

Если Банковая назначит "своего", за Кличко, очевидно, будет пристальный надзор. Часть влияния на город он потеряет. Хотя постепенно это уже происходит из-за невыполненных обещаний.

Что не удалось выполнить

Строительство метро на Сырецко-Печерской линии торжественно начали 2 года назад. Тогда были озвучены четкие сроки сдачи объекта – декабрь 2021 года.

Назначенное время пришло, а поезд на Виноградарь так и не поехал.

Относительно ситуации со строительством метро на Виноградаре. Есть, к сожалению, задержка со сдачей 2 новых станций – Мостицкая и проспекта Правды из-за ситуации с пандемией, которая повлияла на темпы работы на объекте,

– заявил Виталий Кличко.

Виталий Кличко / Фото Getty Images

Повышение тарифов

Озадачило киевлян и гостей столицы объявление о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 20 гривен.

По словам мэра, перевозчики давно просили пересмотреть тарифы, ведь они не соответствуют себестоимости из-за значительного повышения цен на энергоносители.

Однако станет ли лучше качество перевозок? Попытки борьбы с разбитыми маршрутками в Киеве уже были, но завершились ничем.

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"Собачьи будки", как их зовут сами киевляне, и дальше не решают коллапс на дорогах и портят вид города, как и заброшенные здания, что являются архитектурным наследием.

Заброшенные памятники архитектуры

Около 90% исторических и архитектурных памятников в столице перешли в частные руки. Дома получали в собственность за бесценок. Причем так, что найти хозяина построек сейчас довольно сложно. Да и штрафа за запущение достопримечательностей не боятся, ведь он – мизерный.

Штраф за несоответствующее обращение с памятником архитектуры составляет 1 700 гривен. Когда владелец понимает, что заплатить его дешевле, чем ухаживать за сооружением, тогда мы имеем такую ​​ситуацию,

– рассказал заместитель городского главы Владимир Прокопив.

Почти в любом случае недобросовестные собственники сознательно доводят дома до такого состояния, когда проводить реконструкцию просто нет смысла.

Так, в 2021 году столица потеряла дом купца Уткина, построенный в конце XIX века. Не увидят наши потомки также усадьбу Барбана.

Едва не потеряли и визитку столицы – костел Святого Николая.

В костеле Святого Николая в Киеве был пожар / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Ряд уникальных памятников истории на грани гибели, а на месте бывших достопримечательностей уже готовы возводить очередную незаконную многоэтажку.

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Все не так плохо, как кажется

Однако нельзя не отметить новую пешеходную зону на Бессарабской площади, реновацию складов и крепости на Арсенальной. Теперь здесь не спеша можно прогуляться или вкусно поесть в приятной компании.

Однако положительных изменений действительно не хватает. Поэтому есть надежда, что в 2022 году столичная жизнь будет еще более комфортной и удобной, а главное – без пробок.

Как киевляне оценивают изменения в столице в течение 2021 года: смотрите сюжет 24 канала