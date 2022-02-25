Пожар в многоэтажке Киева после вражеского обстрела: есть угроза разрушения
25 февраля 2022 , 05:09Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Киеве после вражеских авиаударов горит многоэтажка. Из-за огня есть угроза разрушения здания.
На месте пожара работают спасатели. Вражеские снаряды попали в обе секции многоэтажки.
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В 1 секции дома на Кишица 7А, которая состоит из 10 этажей, попадание на уровне 1 – 2 этажей. Во 2 секции, которая является 16-этажной, попадание на уровне 8 – 9 этажей.
Из-за этого возник пожар. Дому грозит разрушение.
К тушению пожара привлекли 11 единиц техники. Кроме того, спасатели заявили о получении сообщений из разных районов столицы о взрывах.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.
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