Киев Новости Киева В сети писали о пожаре в районе Киево-Печерской лавры: в ГСЧС рассказали детали
7 апреля, 17:26
Обновлено - 17:48, 7 апреля

Владислав Кравцов
Основні тези
  • 7 апреля произошел пожар в одноэтажном заброшенном здании на улице Лаврской в Киеве.
  • Пожар ликвидировали в 13:43, пострадавших нет, причину устанавливают правоохранители.

В киевских пабликах днем 7 апреля распространялась информация о возгорании в районе Киево-Печерской лавры. Как оказалось, возгорание произошло в хозяйственной постройке.

Об этом рассказали в ГСЧС Киева.

Что известно о пожаре вблизи Киево-Печерской лавры?

В ГСЧС отметили, что 7 апреля в 13:11 к ним поступило сообщение о пожаре на улице Лаврской в Печерском районе столицы. Там произошло возгорание одноэтажного заброшенного здания.

Пожар ликвидировали в 13:43 на площади 150 квадратных метров. Жертв или пострадавших нет, 
– отметили чрезвычайники.

Пожар на улице Лаврской в Киеве 7 апреля / Фото ГСЧС Киева

 

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Где еще возникали пожары в Киеве и области в последнее время?

  • В Голосеевском районе Киева, недалеко от жилого массива Корчеватое 26 марта, вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил площадь около 2 000 квадратных метров, возгорание потушили 83 спасателя.

  • Масштабный пожар возник 22 марта в складском помещении в селе Погребы Броварского района, охватив площадь 5 500 квадратных метров. Это возгорание видели даже в Киеве.

  • В Борисполе произошел пожар на открытой строительной площадке ТЦ "Эпицентр", из-за которого эвакуировали 100 человек. В конце концов огонь удалось ликвидировать.