В сети писали о пожаре в районе Киево-Печерской лавры: в ГСЧС рассказали детали

В киевских пабликах днем 7 апреля распространялась информация о возгорании в районе Киево-Печерской лавры. Как оказалось, возгорание произошло в хозяйственной постройке.

Об этом рассказали в ГСЧС Киева.

Что известно о пожаре вблизи Киево-Печерской лавры?

В ГСЧС отметили, что 7 апреля в 13:11 к ним поступило сообщение о пожаре на улице Лаврской в Печерском районе столицы. Там произошло возгорание одноэтажного заброшенного здания.

Пожар ликвидировали в 13:43 на площади 150 квадратных метров. Жертв или пострадавших нет,

– отметили чрезвычайники.

Пожар на улице Лаврской в Киеве 7 апреля / Фото ГСЧС Киева

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

