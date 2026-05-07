В районе Дарницкой ТЭЦ в Киеве вспыхнул пожар: как инцидент прокомментировали в ГСЧС

Утром в четверг, 7 мая, над Киевом поднимался черный столб дыма. На Левом берегу столицы, в районе Дарницкой ТЭЦ, загорелся пожар.

Подробности инцидента в эксклюзивном комментарии 24 Канала предоставили в ГСЧС Киева.

К теме В огне – уже около 75 гектаров: на Закарпатье до сих пор тушат масштабный лесной пожар

Что известно о пожаре в Киеве?

Сообщается, что возгорание произошло на улице Гната Хоткевича. Представитель ГСЧС Павел Петров уточнил, что произошло возгорание мусора с переброской на здание, расположенное рядом.

В сети предполагают, что речь идет о горении местной СТО. Писали также о временной остановке трамваев до метро Лесная, к месту происшествия направлялись пожарные машины.

По информации спасателей, предоставленной для 24 Канала, повреждена также машина. По состоянию на момент публикации пожар на площади около 250 метров удалось локализовать, к его тушению привлекли 25 работников ГСЧС.

К счастью, информация о пострадавших не поступала.

Пожар в столице: смотрите видео

Кстати, отслеживать статистику пожаров в Украине, в частности в Киеве, можно в режиме реального времени на сайте SaveEcoBot.

Где ещё фиксировались пожары в последнее время?

На днях в Мукачевском районе, недалеко от поселка Воловец, возник крупный лесной пожар, охвативший около 75 гектаров. К его ликвидации были привлечены значительные силы – 19 единиц техники, 128 спасателей, авиация и местные жители.

Также в Закарпатье на горе Красия загорелся деревянный отель на территории горнолыжного курорта. Сообщение о возгорании спасатели получили 3 мая в 22:15, а тушение продолжалось до утра.

В Киеве 18 апреля в Днепровском районе произошел пожар на трансформаторной подстанции, что вызвало перебои с электроснабжением. Спасатели оперативно работали над ликвидацией возгорания, после чего электроснабжение удалось восстановить.

Еще один инцидент зафиксировали 7 апреля на улице Лаврской в столице, где загорелось заброшенное одноэтажное здание. Пожар ликвидировали в тот же день около 13:43, пострадавших не было.