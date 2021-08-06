На Позняках в Киеве девушка на элитном BMW протаранила 3 МАФа: видео

В Киеве на большой скорости внедорожник BMW вылетел с дороги и врезался сразу в 3 МАФа. Людей, которые находились в машине, зажало внутри.

Сокрушительная авария произошла утром 6 августа на улице Мишуги. Водитель очень дорогой машины не справилась с управлением и на серьезной скорости выехала за пределы дороги.

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Лишь благодаря тому, что на улице почти никого не было, в результате инцидента внедорожник не сбил людей. Никого не было и в МАФах, в которые влетела машина.

Вероятно, водитель была пьяной

Машина разнесла 3 МАФа / Фото "Киева оперативного"

Сначала BMW на полном ходу влетел в МАФ с сигаретами. Столкновение было достаточно мощным, поэтому конструкции киоска получили серьезные повреждения.

Впрочем, удар не остановил машину и она пронеслась дальше – в МАФ с цветами.

Врезавшись в очередной киоск машина почти полностью разнесла его и остановилась в соседнем МАФе.

По предварительным данным, девушка, которая сидела за рулем автомобиля, находилась в нетрезвом состоянии. Людей из машины вытаскивали спасатели ГСЧС.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

На месте происшествия работают полицейские. Как именно они квалифицировали инцидент, пока неизвестно.

Смотрите видео с места аварии в Киеве на Позняках: