На Позняках в Киеве масштабно горел частный дом: ужасное видео

Серьезный пожар произошел в Киеве на Позняках неподалеку от озера Жандарка. Местные жители слышали взрывы.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС и медики скорой. Причины пожара пока неизвестны. Их будут выяснять правоохранители.

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Очевидцы инцидента утверждают, что от дома может ничего не остаться.

Могли поджечь для строительства ЖК

Пожар возник 25 августа около 22:00 на улице внешней.

Огонь быстро охватил многоэтажный частный дом.

Информации о пострадавших в результате пожара нет.

Сейчас спасатели пытаются локализовать возгорание.

В соцсетях жители Позняков отмечают, что дом могли поджечь для того, чтобы после пожара построить на его месте новый жилой комплекс.

Смотрите видео масштабного пожара на Позняках в Киеве:

Почти через час после начала пожара пожарным удалось ликвидировать возгорание. Однако они решили еще какой-то поливать здание, чтобы не оставить никаких очагов.

Смотрите видео тушения пожара в Киеве на Позняках: