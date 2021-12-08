Праздничный парад, каток и музей: в Киеве открывается фестиваль "Зимняя страна на ВДНХ"

По старой доброй традиции на территории комплекса "Экспоцентр Украины" к новогодним праздникам будут проводить фестиваль "Зимняя страна на ВДНХ". С 11 декабря посетителям будут доступны праздничные локации и фуд-зоны.

Организаторы фестиваля утверждают, что создали самый большой парк праздничных новогодних развлечений. Посетить Экспоцентр и зарядиться новогодним настроением можно будет уже на этой неделе.

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Также в "Зимней стране" подчеркнули, что все локации будут работать с соблюдением карантинных ограничений.

Какие локации будут работать на фестивале "Зимняя страна на ВДНХ"

С 31 декабря по 9 января на главной площади ВДНХ будут показывать мюзикл "Волшебная сказка Зимней страны". Героями спектакля станут милые персонажи – феи-бабочки, снеговики, эльфы и другие сказочные герои.

По окончанию мюзикла все "жители Зимней страны" будут устраивать парад по аллеям ВДНХ. Приобщиться к нему смогут все желающие.

Каток и зимние горки будут работать с момента открытия праздничной локации. Стоимость катания на коньках – от 180 гривен за безлимит при оплате картой Visa. Пользование горками оценили минимум в 35 гривен.



Каток на ВДНХ начнет работать уже с 11 декабря / Фото vdng.ua

В этом году каток Экспоцентра сделали просто огромным – площадью 2500 квадратных метров. Одновременно кататься на льду смогут до 500 человек. Само собой, коньки можно арендовать.

Что же касается горок, то их создали тоже немаленькими. Взрослая горка достигает длины 60 метров. Детская – вдвое меньше. Покататься на горках смогут дети от 3 лет.



Северный экспресс на ВДНХ / Фото vdng.ua

За 70 гривен посетители "Зимней страны" смогут зайти в Музей Нового года, где можно увидеть экспонаты разных веков, услышать о запрете Рождества и "елке в шкафу". Главным украшением музея являются самые дорогие украшения для елки в мире, а также праздничные реликвии, которые никогда не выставляли на публику.

Само собой, будет работать на ВДНХ и резиденция Санты, с новогодней почтой, эльфами-фокусниками и сказочными фотозонами. Взрослые должны заплатить за вход 290 гривен, а дети до 4 лет – бесплатно, но только в сопровождении родителей.



В "Зимней стране" будут работать аттракционы / Фото vdng.ua

Кроме того, все смогут посетить место, где живут эльфы – Рождественскую Фабрику Грез, а также шоу "Кибер Санта. Другое измерение", которое создала команда, работавшая над "Стражами грез". Посмотреть спектакль можно в концерт-холле ВДНХ за 690 гривен.



Рождественская Фабрика Грез в Зимней стране / Фото vdng.ua