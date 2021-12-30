Предновогодний коллапс: в Киеве толпы не могут получить и отправить посылки

Коллапс возник в жилом массиве Днепровского района Киева 30 декабря. В отделении "Новой почты" №84 на Курнатовского, 15 на улице постоянно находятся 30 человек.

Очередь не сокращается, поскольку на место тех, кто зашел внутрь, сразу приходят новые люди. В самом помещение находятся 15 – 18 посетителей.

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Почему очереди не уменьшались

Люди пытаются успеть получить или отправить посылки, потому что 31 декабря отделения будут работать по сокращенному графику. Уже 1 января отделения и курьеры не будут работать вовсе.

С 1 января почтоматы не будут принимать посылок. Однако заранее загруженные отправления клиенты "Новой почты" смогут получить.

Люди спешат получить и отправить посылки / Фото "РБК-Украина"

Как избежать очередей

"Новая почта" сообщила, что у компании традиционно конец декабря является очень загруженным. По сравнению с летним периодом, количество посылок растет на треть.

Компания отметила, что 28 декабря обработала более 1,8 миллиона посылок за сутки.



Очередь в Днепровском районе Киева / Фото "РБК-Украина"

"Новая почта" подготовила советы для клиентов, чтобы избегать очередей:

заказать доставку в почтоматы (сможете получить посылку в любое время в удобном месте);

избегать вечерних часов для отправки и получения посылок;

пользоваться мобильным приложением для оформления отправления или же зонами самообслуживания в отделениях;

оплачивать посылки также можно заранее через мобильное приложение;

заказывать курьерскую доставку.

Киевляне массово бросились в супермаркеты и на базары

В Киеве 30 декабря люди стоят в очередях за продуктами. Самый большой ажиотаж из-за яиц и фруктов.

Продавцы отмечают, что утром покупателей меньше, однако уже после обеда очереди увеличиваются. Покупатели рассказали, что цены на товары выросли примерно на 20%.