Черга не скорочується, оскільки на місце тих, хто зайшов всередину, одразу приходять нові люди. У самому приміщення перебувають 15 – 18 відвідувачів.

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Чому черги не зменшувались

Люди намагаються встигнути отримати або відправити посилки, бо 31 грудня відділення працюватимуть за скороченим графіком. Вже 1 січня відділення та кур'єри не працюватимуть зовсім.

З 1 січня поштомати не прийматимуть посилок. Однак заздалегідь завантажені відправлення клієнти "Нової пошти" зможуть отримати.



Люди поспішають отримати та відправити посилки / Фото "РБК-Україна"

Як уникнути черг

"Нова пошта" повідомила, що у компанії традиційно кінець грудня є дуже завантаженим. Порівняно з літнім періодом, кількість посилок зростає на третину.

Компанія зазначила, що 28 грудня опрацювала понад 1,8 мільйона посилок за добу.



Черга у Дніпровському районі Києва / Фото РБК-Україна"

"Нова пошта" підготувала поради для клієнтів, щоб уникати черг:

замовити доставку в поштомати (зможете отримати посилку будь-коли у зручному місці);

уникати вечірніх годин для відправлення та отримання посилок;

користуватися мобільним додатком для оформлення відправлення або ж зонами самообслуговування у відділеннях;

оплачувати посилки також можна заздалегідь через мобільний додаток;

замовляти кур'єрську доставку.

Кияни масово кинулися у супермаркети та на базари

У Києві 30 грудня люди стоять у чергах за продуктами. Найбільший ажіотаж через яйця та фрукти.

Продавці зазначають, що вранці покупців менше, однак вже після обіду черги збільшуються. Покупці розповіли, що ціни на товари зросли приблизно на 20%.