Представлялись работниками СБУ: в Киеве задержали мошенников, требовавших деньги с иностранцев

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку мошенников, которую возглавлял уроженец Сирии. Мужчина вместе со своими сообщниками шантажировал иностранцев депортацией.

По данным следователей, злоумышленники представлялись офицерами СБУ и утверждали потерпевшим, что аннулируют их документы, дающие право на жительство в Украине. Чтобы не принимать меры по депортации, фигуранты производства требовали деньги.

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Задержали одного из мошенников с поличным, когда он получил деньги от обманутой женщины.

Угрожал гражданке Марокко



Мужчины требовали деньги у иностранцев / Фото СБУ

Правоохранители выяснили, что организатором схемы является гражданин Украины, уроженец Сирии.

Он вместе с подчиненным требовали "взятки" от гражданки Марокко. Мужчины представлялись сотрудниками СБУ и говорили, что сделают все, чтобы депортировать женщину и ее мужа.

Иностранка согласилась отдать злоумышленникам деньги. Непосредственно при получении денег мужчину и задержали.



Уроженца Сирии задержали в его квартире / Фото СБУ

Организатора группировки задержали в его квартире во время обыска.

Вскоре мужчинам сообщат о подозрении в совершении мошенничества и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Впоследствии злоумышленникам будут избирать меру пресечения.

Следователи пытаются установить и привлечь к ответственности всех, кто может быть причастен к противоправной деятельности группировки.