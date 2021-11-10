Представлялись работниками СБУ: в Киеве задержали мошенников, требовавших деньги с иностранцев
Источник:СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку мошенников, которую возглавлял уроженец Сирии. Мужчина вместе со своими сообщниками шантажировал иностранцев депортацией.
По данным следователей, злоумышленники представлялись офицерами СБУ и утверждали потерпевшим, что аннулируют их документы, дающие право на жительство в Украине. Чтобы не принимать меры по депортации, фигуранты производства требовали деньги.
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Задержали одного из мошенников с поличным, когда он получил деньги от обманутой женщины.
Угрожал гражданке Марокко
Мужчины требовали деньги у иностранцев / Фото СБУ
- Правоохранители выяснили, что организатором схемы является гражданин Украины, уроженец Сирии.
- Он вместе с подчиненным требовали "взятки" от гражданки Марокко. Мужчины представлялись сотрудниками СБУ и говорили, что сделают все, чтобы депортировать женщину и ее мужа.
- Иностранка согласилась отдать злоумышленникам деньги. Непосредственно при получении денег мужчину и задержали.
Уроженца Сирии задержали в его квартире / Фото СБУ
Организатора группировки задержали в его квартире во время обыска.
Вскоре мужчинам сообщат о подозрении в совершении мошенничества и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Впоследствии злоумышленникам будут избирать меру пресечения.
Следователи пытаются установить и привлечь к ответственности всех, кто может быть причастен к противоправной деятельности группировки.