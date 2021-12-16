Маршрутка Ирпень – Киев загорелась прямо на дороге: видео пожара

В Киеве утром 16 декабря прямо на дороге загорелась маршрутка Ирпень – Киев. Транспортное средство сгорело дотла.

Инцидент произошел в Ирпене. Причины возгорания пока неизвестны.

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Видео пожара сняли очевидцы

Пожар на видео снял очевидец инцидента. На кадрах видно, что маршрутка сгорела дотла. Случилось это недалеко от остановки. Возле места пожара были люди – вероятно, это могли быть пассажиры маршрутки.

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По данным спасателей, в маршрутке находились около 20 пассажиров. Пострадавших и травмированных нет. Для тушения пожара привлекли 2 единицы техники и 7 человек.

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