Маршрутка Ирпень – Киев загорелась прямо на дороге: видео пожара
16 декабря 2021 , 13:01Читати новину українською
Источник:"Информатор"
В Киеве утром 16 декабря прямо на дороге загорелась маршрутка Ирпень – Киев. Транспортное средство сгорело дотла.
Инцидент произошел в Ирпене. Причины возгорания пока неизвестны.
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Видео пожара сняли очевидцы
Пожар на видео снял очевидец инцидента. На кадрах видно, что маршрутка сгорела дотла. Случилось это недалеко от остановки. Возле места пожара были люди – вероятно, это могли быть пассажиры маршрутки.
В Ирпене сгорела маршрутка: смотрите видео
По данным спасателей, в маршрутке находились около 20 пассажиров. Пострадавших и травмированных нет. Для тушения пожара привлекли 2 единицы техники и 7 человек.
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