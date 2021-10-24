Прохожий бросился в озеро в Киеве и спас ребенка: героический поступок попал на видео

В столице Украины в парке "Победа" случайный прохожий героически спас ребенка. Девочка тонула в местном пруду.

Спасателем оказался правоохранитель из Ивано-Франковской области. А вот о ребенке ничего не известно – его забрала мама, и убежала еще до приезда полиции.

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В Киеве правоохранитель с Прикарпатья спас ребенка

В киевском парке "Победа" 23 октября люди стали свидетелями, как в пруду начала тонуть маленькая девочка, на вид лет 4 – 5. Как рассказали очевидцы в комментариях к видео, опубликованного в соцсетях:

Ребенка в воде вовремя увидела прохожая женщина.

Она подняла шум, позвала на помощь.

И тогда другой прохожий без раздумий прыгнул в воду.

Позже оказалось, что мужчину зовут Игорь Николаевич, и он является правоохранителем с Ивано-Франковской области. Спасибо, пан Игорь,

– говорится в сообщении "Киев Оперативный".

Этот человек вытащил девочку из воды, а другой прохожий снял с нее мокрую одежду и укутал своей кофтой.

Минут через 5 прибежала мать. Как написала в комментариях одна из очевидиц, "вопросов к ней было бы много, если бы они так быстро не сбежали с ребенком".

Трагические случаи на воде в Украине – не редкость: